Sábado 29 de marzo de 2025, p. a10

Rodrigo Huescas, futbolista mexicano que milita en el club FC Copenhague, en Dinamarca, fue sancionado por las leyes de esa nación luego de violar el reglamento de tránsito. En un comunicado difundido ayer en sus plataformas oficiales, la Federación Mexica-na de Futbol informó que el joven de 21 años perdió su licencia de conducir y tendrá que cumplir 20 días de prisión incondicional, si así lo determina el juez.

He cometido un gran error y ofrezco disculpas por haber mostrado tan mal juicio , señaló en el mismo documento el seleccionado tricolor, formado en las categorías menores de Cruz Azul y quien condujo a 111 km/h en una zona de 50. Nosotros, los jugadores, somos modelos a seguir para las futuras generaciones. En esta ocasión no he estado a la altura de esa responsabilidad , agregó.

El FC Copenhague, por su parte, condenó los hechos e hizo énfasis en que es completamente inaceptable no respetar la legislación danesa . Al tratarse de un elemento activo en su nómina, Huescas tiene una gran responsabilidad de dar ejemplo y actuar correctamente , recalcó. Se espera que la organización imponga, además, una multa interna que el mexicano tendrá que cumplir con la esperanza de no perder su puesto.

La dirección y cuerpo técnico de la selección mexicana, encabezado por el experimentado Javier Aguirre, ya fueron notificados de la sanción por el propio futbolis-ta desde el pasado miércoles por la mañana. El gesto fue bien visto por El Vasco y sus auxiliares, aunque dependerá de su nivel deportivo permanecer en las siguientes convocatorias del Tricolor rumbo a la Copa del Mundo.