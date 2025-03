Reyes Martínez Torrijos

Perla Ediciones reafirma su apuesta por rescatar y ofrecer la mejor versión de clásicos contemporáneos que siguen vigentes con el lanzamiento de nueve títulos. La directora editorial del sello, Wendolín Perla, detalló que se incluye uno del escritor francés Marcel Schwob y dos textos que inauguran la colección de literatura para niños, así como versiones de La Ilíada y La Odisea.

La también traductora comentó a La Jornada que estos libros responden a las pasiones y obsesiones de la editora que marcan su catálogo de ya 28 títulos. Con la publicación de La Ilíada y La Odisea en versión infantil, el sello incursiona en la literatura para niños con su colección Reino Perdido.

“La serie da cuenta de que nuestra vocación es dar cabida a las mejores versiones de los clásicos fundamentales. Ambos libros están en preventa, con la versión de la filóloga Rosa Navarro Durán e ilustraciones de la francesa Giulia Cornaggia.

“El texto es espectacular. Planeamos publicar en otoño dos títulos más: El Quijote y La Eneida también ilustrados y para pequeños.”

Wendolín Perla refirió que se trata de poner en el mercado la mejor adaptación para niños de estos grandes clásicos, en cuanto a la narración, el cuidado, el respeto por el lector; es decir, el mejor texto para que un chavito le pegue a los grandes clásicos y las ilustraciones más chingonas para éstos .

Semejante propósito, reconoció la editora, surgió de que ella fue una lectora tardía, por lo que intenta “que los chicos pierdan el miedo a la lectura, que nos alejemos de esta idea del círculo rojo que no hace más que daño, que es sumamente esnob por los cánones y los Harold Bloom que te dicen qué leer.

La lectura me cambió la vida y me ha salvado en muchos niveles, y quisiera esto para la gente en general en un país con tantos contrastes y donde la batalla cotidiana para salir adelante es tan perra. Necesitamos desjerarquizar el hábito de la lectura y procurar acercarlo a quienes todavía no lo hacen, quizá porque en su coyuntura les resulta imposible.

Perla destacó que su “proyecto tan personal e independiente es la posibilidad de poner a circular aquello que me parece que tiene valor, está vigente y va a enriquecer a la legión de lectores dentro del ecosistema que ofrece el catálogo, donde los títulos conversan entre sí; ya hay gente que llega a las librerías, nuestros grandes socios comerciales, y preguntan: ‘¿cuáles son las novedades de Perla Ediciones?’”

La editora mencionó que eso les dio licencia de salir con una preventa de los nueve libros que espera que lleguen a librerías en la segunda semana de mayo. Quienes los adquieran antes los recibirán alrededor de la última semana de abril o la primera de mayo. En la compra de tres libros el envío será gratis a la República Mexicana y recibirán una bolsa de obsequio.