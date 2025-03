Merry MacMasters

Sábado 29 de marzo de 2025

Bajo la premisa de todos somos traductores de nuestros sentimientos , el escritor y traductor de origen bangladesí Anisuz Zaman (Maniganz, 1962), después de llevar a su idioma natal a autores latinoamericanos como Gabriel García Márquez y Juan Rulfo, decidió también dejar en papel lo que sucede a su alrededor. Así nació su primera novela, Princesa negra de dos estambres (Ediciones del Lirio, 2024). El título se refiere al lirio más bonito , un nenúfar que sólo tiene un par de anteras.

En entrevista con La Jornada, Zaman puntualiza: “Nadie escribe por sí solo, todo son traducciones. Cuando traduzco, por ejemplo, Cien años de soledad, soy fiel a lo que escribió García Márquez. En Princesa negra de dos estambres también traduzco la voz que escucho, que recibo de mi familia, de la manera en que vivo; entonces, esa es otra interpretación”.

Con alrededor de 16 traducciones en su haber, para Zaman “todas las personas quieren contar lo que sucede en su interior, pero no se animan. Cuando traduzco a Rulfo, Onetti o Vargas Llosa, todos hablan un lenguaje, no es algo de otro mundo, sino lo que sucede. Con eso también uno se anima “.

Radicado en México desde finales de los años 80, se le pregunta a Zaman: ¿en qué idioma escribe?

−Escribí los primeros cinco episodios de Princesa negra de dos estambres en bengalí. El día que iba a comenzar el sexto discutí algo con mi esposa, no me acuerdo cuál era la razón. Luego, fui a la computadora; después de dos párrafos, me di cuenta de que los había escrito en español.

Le hablé a Rodolfo Lara, quien me edita, para contárselo. Me aconsejó terminar el sexto episodio en español, cosa que hice y se lo mandé. Me dijo, es maravilloso, Anisuz. Continúa escribiendo en español. Así salió la novela.

La historia de Princesa negra de dos estambres tiene como base Etzatlán, pueblo minero en Jalisco, de donde es la esposa de Zaman. Al llegar allí, en 1990, el también músico se dio cuenta de que este pueblo no es diferente de donde nací en Bangladés. De hecho, los habitantes, sus sentimientos, tienen muchas semejanzas con alguien de mi país de origen, contrario a lo que pasa con los europeos. Me gustó tanto que aquí me quedé. Soy más mexicano que bangladesí: soy bangladesí-mexicano .

−¿De dónde salió el relato?