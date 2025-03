Linda St. Thomas, principal portavoz del Instituto Smithsonian, afirmó en un correo electrónico enviado el jueves a la prensa que por el momento no tenían comentarios.

Los museos en la capital de nuestra nación deberían ser lugares donde las personas vayan a aprender, no a ser sometidas a adoctrinamiento ideológico o narrativas divisivas que distorsionan nuestra historia compartida , expresó.

Ap y The Independent

Bajo la orden de Trump, Vance también trabajará con la oficina de presupuesto de la Casa Blanca para asegurarse de que la futura financiación para al Smithsonian no se gaste en programas que degraden los valores estadunidenses compartidos, dividan por raza o promuevan programas o ideologías inconsistentes con la ley y política federales . Trump también quiere asegurarse de que el Museo de Historia de la Mujer no reconozca a los hombres como mujeres en ningún aspecto .

Estatuas confederadas, otra vez de pie

El secretario del Interior está autorizado a restablecer monumentos, memoriales, estatuas y propiedades similares que hayan sido removidos o cambiados desde el primero de enero de 2020, para perpetuar una falsa reconstrucción de la historia estadunidense, minimizar inapropiadamente el valor de ciertos eventos o figuras históricas, o incluir cualquier otra ideología partidista inapropiada .

El Instituto Smithsonian consta de 21 museos, 11 de los cuales están ubicados a lo largo del National Mall en Washington, así como el Zoológico Nacional.

Entre las obras de arte y los artefactos famosos que conserva se incluyen el escritorio de Thomas Jefferson; el Número 1, 1950 (Lavender Mist), de Jackson Pollock, y la silla de Archie Bunker, personaje de ficción de la serie All In The Family.

La institución fue establecida por el Congreso con dinero de James Smithson, científico británico que dejó su patrimonio a Estados Unidos para fundar en Washington, bajo el nombre de Instituto Smithsonian, un establecimiento para el aumento y la difusión del conocimiento .

En estos días se presenta ahí la exposición La forma del poder: Historias de raza y escultura estadunidense, que examina el papel de la escultura en la comprensión y la construcción del concepto de raza en Estados Unidos .