No obstante, informaron que aceptaron abrirse al diálogo con la esperanza de que en esas pláticas haya en algún momento una respuesta favorable que les ayude a recuperar su patrimonio y tengan un lugar donde vivir.

Medidas jurídicas

Los afectados anunciaron que no descartan empezar procesos legales, pero aún no tienen claro a qué instancia recurrirán, luego de que ya no confían en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México porque el día de desalojo ahí estuvieron nada más para tomarse la foto, a pesar de que sufrimos de maltrato sicológico y abuso de poder , expresó Henesi Noguerón, una de las personas desalojadas, y que aún no superan la pérdida de sus viviendas que levantaron con años de esfuerzo y sacrificios.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Medio Ambiente, con el derribo de las 100 viviendas se recuperaron 32.97 hectáreas del suelo de conservación y se dio inicio a los trabajos de restauración ecológica en otras 98.91 hectáreas de zonas verdes aledañas al predio que fue limpiado.