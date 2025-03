U

no de los pocos instrumentos que le quedan a la oposición mexicana y a sus benefactores extranjeros es un segmento de opinión que podría llevar el apellido de pública, de no ser porque en realidad opera, lo sepa o no, para un conjunto de intereses privados, tanto locales como foráneos: esa opinión pública, alimentada con odio, pesimismo y percepciones de catástrofe y orientada por la gran mayoría de los medios formales, sus opinioneros y las redes sociales controladas por dos o tres magnates, debiera denominarse opinión privada; es impermeable a la información real y verificada; habita en un país infernal y casi irremediable, parecido a las casas de los sustos de las ferias, y posee un catálogo inagotable de descalificaciones a la transformación en curso que no pasan por la razón, sino por una semiótica manipuladora a la que casi diariamente, y desde hace muchos años, se le agregan nuevos elementos.

Esa opinión, minoritaria pero persistente, sigue echando mano de los videoescándalos de 2004 –cuyos implicados fueron absueltos–; de la campaña negra de 2006, que tenía como eje rector el peligro para México ; de una reflexión de Andrés Manuel López Obrador sobre el precio de la gasolina, que data de 2010 –es decir, en condiciones previas a la reforma energética peñista–, o del célebre saludo a la mamá de El Chapo, una señora que no tuvo nunca una imputación judicial.

La poca racionalidad –por no decir el fanatismo– de este segmento de la sociedad mexicana la llevó, hace menos de un año, a creer a pie juntillas a los comentócratas que acuñaron el embuste de que la victoria de Xóchitl Gálvez en la elección presidencial no sólo era posible, sino hasta inevitable, pese a que todas las encuestas serias la colocaron sistemáticamente muy por debajo de la actual mandataria. Los éxitos de la 4T en reducción de la pobreza, infraestructura, política exterior, democratización, combate a la corrupción, expansión de derechos y seguridad pública –sí, también en ese terreno se han tenido importantes avances– llevaron a concluir a muchos simpatizantes de la oposición que la mayoría de la población es estúpida: sólo de esa forma pueden explicarse que la gente haya repetido e incrementado en 2024 su preferencia electoral masiva de 2018.