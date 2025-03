El hecho de no abrir la puerta simplemente por la suposición de que escaparíamos; adónde iríamos si estábamos como presos: descalzos, sin dinero, sin teléfono ni nada en esas cuatro paredes, con un calor insoportable que fue un escenario perfecto para que prendiera en llamas en minutos el lugar , recuerda otro de los sobrevivientes.

Pido que se haga justicia, que este hecho no se repita. Lo que quiero es que se haga sentir el dolor de las familias, que se conozca qué causó la injusticia de los guardias de seguridad; que el juez dé una sentencia y que sea una justa. Espero que los jueces hagan valer sus palabras y sus juramentos: velar por la justicia. Y que el señor (Francisco) Garduño (titular del INM) pague por las personas que fallecieron y las 27 lesionadas, porque su vida ya no es fácil , demanda otra de las víctimas.

La mañana de ayer, organizaciones civiles y representantes legales de algunas víctimas presentaron una demanda de reclamación patrimonial ante el Instituto Nacional de Migración, donde exigieron una reparación integral, más allá que lo económico.

Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento que reconozca que lo que sucedió no fue casualidad, no fue mala suerte, sino es la punta del iceberg de una política de maltrato a las personas migrantes, de detenciones arbitrarias y en condiciones indignas, inhumanas, de encierros por fuera de la ley y que son incluso peores que los penales y, además, al amparo de la ley , señaló Luis Xavier Carrancá, de la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana.