Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 28 de marzo de 2025, p. 7

Poco antes de que el ex gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco acudiera a la Fiscalía General de Justicia del estado, la presidenta Claudia Sheinbaum lo apremió a presentarse ante esta instancia. Es muy importante que siga la investigación y que él declare. Nosotros no vamos a proteger a nadie, eso tiene que quedar clarísimo, pero tiene que demostrarse que, en efecto, hay un delito. ¿Quién lo define? La fiscalía .

Señaló que la determinación de que no prosperara el juicio de procedencia contra Blanco Bravo que adoptó la Cámara de Diputados el martes, no implica que se interrumpa la investigación contra el diputado federal de Morena. Incluso mencionó que es importante que continúe porque ahora hay un nuevo fiscal que puede tener todos los elementos de la carpeta que se abrió previamente. Ratificó sus críticas al ex fiscal (Uriel Carmona, a quien no mencionó por su nombre) que, aseguró, fue desaforado y protegió a feminicidas.

Que se investigue todo a fondo

–¿No considera que hubo un pacto de impunidad en la Cámara de Diputados entre Morena y el PRI para no quitar el fuero no sólo a Cuauhtémoc Blanco, sino también a Alito Moreno?