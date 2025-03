▲ Cuauhtémoc Blanco Bravo, ex gobernador de Morelos y diputado federal plurinominal de Morena, asistió a la Fiscalía de Justicia estatal protegido por personal de seguridad. Aquí estoy, es lo mismo, no pasa nada, aquí estoy dando la cara, nadie me protege , declaró a la prensa. Foto Cuartoscuro

Ante los reporteros que lo esperaban afuera, aseguró que se hubiera presentado de igual manera ante la autoridad aunque no contara con fuero; aquí estoy, es lo mismo, no pasa nada, aquí estoy dando la cara, nadie me protege , afirmó.

En entrevista colectiva, el ex futbolista aprovechó para agradecer a los legisladores que lo apoyaron para que no procediera su desafuero; yo sé que muchas diputadas están pasando por mucha violencia política muy fuerte, por defenderme, y de otras fracciones que confiaron en mí, que les digo que siempre voy a dar la cara por ellos, por los diputados que me han defendido en la Cámara, de diferentes partidos .

La abogada del ex mandatario estatal explicó que no les dieron acceso al expediente porque no hay acto de molestia , lo que significa que no se ha notificado formalmente a Blanco que es investigado.

Sandoval Ríos detalló que la agente del Ministerio Público que los recibió y les informó sobre esto fue también quien solicitó el desafuero de ex gobernador ante la Cámara de Diputados, el 6 de febrero pasado, cuando estaba a cargo de la fiscalía estatal Carmona Gándara (destituido ese mismo día), por lo que calificó el citado argumento de absurdo y señaló que impugnarán ese acuerdo.

Por su parte, la fiscalía estatal puntualizó en un comunicado que la comparecencia de Cuauhtémoc Blanco se desahogó conforme a los protocolos establecidos por la normatividad aplicable, en un ambiente de respeto, confidencialidad y pleno apego a derecho .