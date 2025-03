Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 28 de marzo de 2025, p. 5

La reciente detención del ex policía municipal de Iguala, Rey Flores, El Negro, vinculado al caso Ayotzinapa, no ayuda en nada en la investigación , ya que no proporcionó algún indicio nuevo, señalaron familiares de los 43 normalistas desaparecidos.

Luego de más de tres horas y media de reunión con los integrantes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), lamentaron que no hubo mayores avances en las indagatorias. Anunciaron que se proyecta una nueva reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero aún no hay una fecha pactada.

Al salir del encuentro organizado en la sede de la Secretaría de Gobernación, Melitón Ortega, vocero de los padres y madres de los normalistas, sostuvo que “la última detención, el apodado El Negro, para nosotros no es un tema relevante, porque no ayuda en nada en la investigación… no hay una pista, solamente es el perfil de la persona, pero eso ¿en qué ayuda para el esclarecimiento?, no ayuda en nada”.