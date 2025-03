Fabiola Martínez y Lilian Hernández

Viernes 28 de marzo de 2025, p. 4

El Instituto Nacional Electoral (INE) estableció límites para los 3 mil 422 candidatos de la elección judicial, quienes en la campaña que empieza el domingo prácticamente sólo tienen la opción de usar redes sociales y repartir propaganda impresa, además de participar en foros y entrevistas, siempre que no sean espacios pagados.

En este proceso no hay financiamiento público y los aspirantes a alguno de los 881 cargos en disputa únicamente pueden usar recursos de su bolsillo, sin aportaciones o donaciones.

Sin embargo, los gastos personales , como se les denominó, deben ser comprobados ante el INE de manera rigurosa y casi en tiempo real.

En días recientes, ante algunas consultas de los contendientes respecto a si podían hacer mítines conjuntos, el INE respondió de forma negativa, al señalar que si bien hay libertad de reunión y de expresión, no se puede rebasar lo establecido.

En el catálogo de infracciones elaborado por el instituto se indica claramente que no hay periodo de precampaña y el proselitismo debe empezar el 30 de marzo, con una duración de 60 días. Además de las prohibiciones de las elecciones ordinarias, encabezadas por partidos, como la entrega de dádivas o la sanción frente a expresiones calumniosas, los candidatos de la judicial no pueden pagar y menos divulgar encuestas o sondeos de opinión.

Tampoco está permitido difundir información con referencias inequívocas a un partido o fuerza política, y menos usar recursos públicos.