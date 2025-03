María Hernández / Monterrey

Ante esa barbaridad y otras que ocurren en el mundo qué se puede decir, hemos perdido todo rastro de humanidad.

Abel Cruz /Puebla

¡Qué se esperaba de un gobernador que no dejó entrar a la Guardia Nacional!

Carmen Gutiérrez /Texcoco

Ese tipo es el único responsable y ahora huyó a España. Quien nada debe, nada teme; ya basta de contemplaciones. La extradición de esta basura, que debe pagar sus crímenes.

Adriana Martínez / Tlanepantla

Alfaro es tan impresentable como tantos otros gobernadores y políticos. Hay un dolor tan enorme como intenso por tantas desapariciones y muertos. Es una realidad tan triste en la cual se necesita reflexionar.

Román López /Guanajuato

No debe quedar impune esta masacre. Alfaro debe pagar todo el daño que hizo a Jalisco.

Norma García /Guadalajara

Es increíble que el ex presidente de Tlajomulco y de Guadalajara y ex gobernador de Jalisco no se haya enterado de nada, porque falta mucho por descubrir. Pero, además, se hace de delito por no haber querido participar en la estrategia del gobierno federal. Así se echó solo la responsabilidad.

René Monroy Ramos / Querétaro

El ex gobernador Alfaro, en todos los casos y por todos los medios a su alcance, esgrimió una serie de impedimentos para que las autoridades federales reforzaran a las fuerzas del orden en Jalisco. Ese personaje, al más puro estilo de los caciques priístas, se las arregló para nulificar a las fuerzas del orden protegiendo a la delincuencia organizada de su estado.

Luis Ángel García Sánchez /León

Alfaro encubrió esos crímenes y muchos más. Debe ser enjuiciado y castigado.

Leticia Sánchez Lima / Cuernavaca

Basta ya de complicidades asesinas. No es posible enterarse de tanta crueldad, tanta saña utilizada contra los pobres que estuvieron esclavizados por ese cártel criminal. ¿En qué momento hemos tocado fondo? ¿Qué clase de sociedad hemos generado? ¿Van a padecer nuestros hijos y nietos estas calamidades infernales?

Hugo Carbajal Aguilar /Zacatepec

