Según reveló Noem, se logró el compromiso de compartir datos biométricos para ser más eficientes y precisos y garantizar la cooperación para encontrar nuevas formas para seguir trabajando juntos. El compartir los datos biométricos nos va a ayudar a Colombia y a la gente colombiana a detectar a criminales que cruzan las fronteras .

No se precisó si habrá un intercambio de datos o si sólo Colombia proporcionará información a Estados Unidos, lo que generó inquietud en algunos sectores de la opinión pública, en particular porque en la reunión entre la canciller y la alta funcionaria del gobierno de Estados Unidos no hubo representantes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

De acuerdo con la ministra Sarabia, quedó explícitamente claro que los derechos humanos y la dignidad de los migrantes serán respetados efectivamente .

Las dos funcionarias expresaron su satisfacción por la cooperación en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y las organizaciones criminales.

A pesar de la postura política opuesta de ambos gobiernos, en la vista se privilegiaron puntos en común y al parecer el incidente migratorio, que en su momento provocó el cierre temporal de los servicios consulares de Estados Unidos en Colombia y amenazas de imposición de aranceles, suspensión de visas y otras sanciones, ya quedó superado.

Desde entonces a Colombia han regresado unos mil 700 colombianos y la relación ha recobrado cierta normalidad, aunque persisten algunos frentes de tensión tanto en lo migratorio como en lo comercial y en lo relacionado con la lucha contra el narcotráfico.

Luego de visitar El Salvador y Colombia, país del cual partió anoche, Kristi Noem se dirigió hacia México para continuar con su agenda migratoria, de seguridad y combate a las organizaciones dedicadas al narcotráfico.