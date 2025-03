Kevin Eg Perry

Viernes 28 de marzo de 2025, p. 8

Según él mismo admite, Carlos Santana ha tenido una vida de ensueño. En 1999, entró al estudio para grabar Smooth y se encontró con que un equipo de dos docenas de personas ya había descifrado el puente, el estribillo y las estrofas. La canción se convirtió en un éxito internacional, ganando múltiples Grammy y catapultando al virtuoso guitarrista de nuevo a la cima de las listas de éxitos pop tres décadas después de su carrera. Sólo tenía que cerrar los ojos y tocar la guitarra , recuerda satisfecho el músico de 77 años. Me alegra decir que ha sido así en mi vida desde que tengo memoria. Simplemente aparezco, el gran espíritu orquesta el escenario, ¡y de repente Carlos Santana se ve y suena realmente genial!

Hoy está en casa, en su retiro de 20 millones de dólares y 740 metros cuadrados con vistas a la bahía de Hanalei, en la isla hawaiana de Kauai. No puedo asegurar su aspecto, pero su gran espíritu sin duda le da un sonido a Santana. Cuando le pregunto por teléfono cómo está, ronronea: Estoy agradecido, ¿y tú cómo estás? . Bueno, tú también lo estarías, ¿no? Todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir , me dice cuando le pregunto, sin más, qué le atrajo de la vida en Hawái. Cuando estás en Kauai, estás en el cielo y más vivo que nunca .

A Santana le gustan este tipo de alusiones metafísicas. Habla como si tocara la guitarra, a punto de perderse en un plano cósmico distante. Su hábito de hablar con clichés abstractos es entretenido, aunque a veces frustrante. Intentar convencerlo de una respuesta firme puede ser como intentar clavar un clavo en un rayo de sol.

Aunque Santana proyecte el aire relajado y despreocupado de un jipi místico, no todo en su mundo es siempre despreocupado. A principios de este año, sufrió una fuerte caída mientras paseaba por la isla y se rompió un dedo de la mano izquierda, lo que lo obligó a posponer varias fechas para una próxima residencia en Las Vegas. Es el tipo de lesión que quita el sueño a un guitarrista, pero él se mantiene imperturbable. Gracias por preguntar, mi dedo se está recuperando muy bien , dice cuando lo menciono. Perdí el equilibrio y me caí. Extendí la mano para amortiguar el impacto y me rompí el meñique, pero me operaron y me lo volvieron a colocar en su lugar. Una o dos semanas más y estaré como nuevo .

Metáforas elaboradas

Claramente, se necesitará algo más que una simple dislocación para complicar la vida de Santana, considerado uno de los mejores guitarristas de la historia. En 2023, la revista Rolling Stone lo nombró el 11 mejor guitarrista de todos los tiempos. Espera reanudar sus conciertos en Estados Unidos en abril, antes de una gira europea de verano que llegará a Reino Unido en junio. También tiene un nuevo álbum, Sentient, que incluye diversas colaboraciones que ha grabado a lo largo de las décadas con figuras como Miles Davis, Smokey Robinson y Michael Jackson.

Varias de las canciones ya se habían publicado en discos de otros artistas, pero Santana quería reunirlas todas en un mismo lugar. Cuando voy a los hermosos hoteles de Europa, en el vestíbulo siempre hay un arreglo floral increíble , explica, sin perder la oportunidad de una metáfora elaborada. Contratan a alguien sólo para arreglar los colores, las flores y las texturas. Así es como abordé mi álbum. Quería crear la cantidad justa de colores, atmósferas y propósitos .

Una canción que nunca ha publicado antes es su fascinante versión instrumental de la balada de Jackson Stranger in Moscow, grabada en vivo en 2007. Eso fluye directamente a Whatever Happens, su colaboración con el fallecido Rey del Pop del álbum de Jackson de 2001 Invincible. La yuxtaposición de las dos canciones significa que cuando la voz de Jackson finalmente llega, suena como un acto de resurrección. Santana es un firme defensor de Jackson. En sus memorias de 2014, se sinceró sobre el desgarrador abuso sexual infantil que él mismo había sufrido entre los 10 y los 12 años a manos de un turista estadunidense que lo llenó de regalos. Dice que no cree que Jackson fuera culpable de los crímenes similares de los que ha sido acusado. Las fuerzas hostiles en este planeta tienen una agenda, y es destruir tu luz , dice. Michael Jackson hizo muchas cosas grandiosas con su dinero para los niños, y a las fuerzas hostiles no les gustó .

¿Qué son exactamente estas fuerzas oscuras? Las fuerzas hostiles son Satanás, Lucifer y el diablo , explica Santana con naturalidad. Santana es una amenaza, y Michael Jackson es una amenaza para la oscuridad, porque aportamos tanta luz que otras personas creen que también son dignas de compartir la suya. De eso se trata . Si todo esto suena un poco descabellado, Santana me asegura que va en serio. Esto no es una ilusión, ni una energía de santurrón , señala. “Esto es lo que Miles Davis llama ‘energía de cabrón’”.

Las dos colaboraciones póstumas de Santana con el maestro de la trompeta, la melodía latina Get On y la conmovedora Rastafario, ofrecen algunos de los mejores momentos del nuevo disco. Santana añadió sus partes de guitarra en 1996, varios años después de que Davis, fallecido en 1991, grabara las suyas con el compositor italiano de jazz-rock Paolo Rustichelli. Una vez más, se percibe una sensación de comunión con los muertos, con los instrumentos característicos de ambos comunicándose a través de la gran división.

Santana y Davis mantuvieron una estrecha relación durante décadas. Se conocieron cuando el guitarrista invitó al músico de jazz a telonear a su banda en Tanglewood en 1970. Siguieron en contacto; Davis solía llamar a Santana a altas horas de la noche para hablar de música y de la vida en general. Me sentía como un estudiante todo el tiempo , recuerda Santana. Le agradezco que confiara en mí . A pesar de su amistad, nunca grabaron juntos. Sus respectivas sesiones con Rustichelli podrían ser lo más cerca que estuvieron de compartir un estudio, pero Santana no está dispuesto a dejar que un detalle como la muerte de Davis, donde hace varios años, arruine su colaboración. Creo que está al nivel de Stravinsky, Da Vinci, Pablo Picasso , refiere Santana. “Los verdaderos genios tienen una forma de detener el tiempo para que en un instante puedas sentir el infinito. Cuando estás con Miles no necesitas un Rolex, porque el tiempo siempre es ahora. La gente heterosexual solía decir: ‘La vida es corta’. Los jipis decían: ‘Pero ancha’. Con Miles era así”.

Primera ola de jipis

Santana formó parte de la primera ola de jipis que surgió de San Francisco a mediados de los años sesenta, pero antes de eso, era un niño que crecía en la ciudad de Autlán de Navarro, en el suroeste de México, admirando a su padre violinista. José Santana tocaba música latina elegante, de compositores como Carlos Jobim y Agustín Lara, a quien Santana compara con Cole Porter, pero tocaba principalmente en mariachis para alimentar a sus siete hijos. Tenía que tocar mariachis porque eso era lo que los turistas estadunidenses querían escuchar , explica Santana con desdén. “‘Ay-ay-ay’. Música de piñata, ¿sabes?”