El primer rival que el conjunto azulcrema enfrentará en la recta final de la fase regular, este viernes en la jornada 15, será Santos Laguna, y aunque éste ocupa la última posición de la tabla, con apenas tres puntos, las Águilas no lo subestimarán.

Es algo que no sabía, vamos cada partido sólo con la intención de ganar, siendo lo más contundentes posible. Siempre es importante representar este escudo como se debe, hacer historia de cualquier manera, y eso empieza con los triunfos en cada juego, en eso nos enfocamos , apuntó.

Además de tener la posibilidad de terminar por segunda vez de líderes del torneo, las Águilas podrían superar este semestre su propia marca de puntos en la fase regular. Su mayor cifra la obtuvieron en el Apertura 2022, cuando sumaron 42 unidades, y hasta el momento, a falta de tres jornadas en este certamen, acumulan 35, por lo que podrían llegar a 44, algo que a decir de la atacante no les obsesiona.

Lo más importante es no perder puntos y entrar a la liguilla ubicadas en el primer lugar, es el camino en el que estamos, nos faltan tres juegos, pero es fundamental para nosotras no dejar escapar unidades ni confiarnos, debemos alcanzar el objetivo que teníamos al comienzo del torneo, que es conseguir los más puntos posibles para terminar la fase regular bien y luego ser campeonas , mencionó ayer en conferencia de prensa.

Pese a tener el boleto asegurado a la liguilla y marchar de líder del torneo Clausura 2025 de la Liga Mx Femenil, con 35 unidades, el América no caerá en excesos de confianza y buscará cerrar la fase regular situado en la cima de la clasificación general, aseguró la delantera Scarlett Camberos.

No importa en qué lugar vaya el rival, todos los clubes a los que nos vamos a enfrentar en las próximas tres jornadas (Santos, Xolos y Toluca) es muy importante ganarles, siempre jugando bien y así estar listas para la liguilla , señaló.

En el ámbito personal, Camberos indicó que ya superó las lesiones que sufrió en los últimos meses y que le han impedido mantener regularidad, por lo que se declaró lista para afrontar la liguilla.

Desde el año pasado sufrí muchas lesiones, otra vez me desgarré en esta temporada, y es muy frustrante, pero así es la vida de un futbolista, nunca sabes cuándo te vas a lastimar, eso me ha ayudado mucho mentalmente. Hoy estoy en un muy buen momento, me siento bien físicamente, y voy a jugar la liguilla con mi mejor versión , aseveró.

Además del América, los clubes Pachuca, Pumas y Tigres ya también tienen asegurado su lugar en la próxima liguilla, mientras ocho conjuntos continúan en la pelea por uno de los cuatro boletos aún disponibles.

El vigente bicampeón, Monterrey, y Chivas son los que tienen mayores posibilidades de conseguir en esta jornada su pase a la siguiente ronda, pues sólo necesitan de un triunfo para llegar a 29 unidades y amarrar su boleto.

Por su parte, FC Juárez, Querétaro, Cruz Azul, Tijuana, Atlas y León tratarán de ganar a toda costa para acercarse a puestos de liguilla, pues una derrota podría dejarlos fuera de la fiesta grande.