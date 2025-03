Pese a su efímera caída, Carrillo no borró la sonrisa y con sus diversos saltos y desplazamientos mantuvo cautivo al público, al mismo tiempo que buscaba enmendar su error con los jueces. Sin embargo, un salto lutz triple, que se quedó algo corto, complicó sus aspiraciones.

Triunfar en una justa invernal es algo que todos los atletas de este nivel desean y sueñan. Pero no es fácil. Es un viaje duro, aunque estés preparado, nunca sabes lo que va a pasar. Y es una locura cómo el deporte ha mejorado tanto, siento que cualquiera podría lograrlo, sólo se trata de quién lo hace cuando más cuenta , dijo a la página oficial de los Juegos Olímpicos.

Tuve algunos altibajos y errores, pero aún así es una experiencia de aprendizaje. El público estuvo genial; creo que disfrutaron de la actuación tanto como yo. El programa no salió como estaba previsto , declaró el tricolor.

Una caída al comienzo de su programa corto costó a Donovan Carrillo la obtención de su boleto olímpico. El mexicano no consiguió avanzar a la final del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico, que se celebra en Boston, Massachusetts, al finalizar en el lugar 27 de 39 competidores y en seis meses estará buscando de nuevo su pase a la justa invernal de Milán-Cortina 2026, durante el segundo clasificatorio que se celebrará en Pekín, China.

Al final, Carrillo levantó sus brazos y agradeció a los asistentes, quienes arrojaron algunos peluches a la pista en muestra de agradecimiento, una tradición dentro del patinaje artístico.

El jalisciense, quien cambio de residencia y entrenador antes de enfrentar este certamen, tendrá otra posibilidad de conseguir su clasificación a la justa invernal durante el clasificatorio que se llevará a cabo del 17 al 21 de septiembre en Pekín y repartirá las últimas cinco plazas.

En poco tiempo pasé de mi mejor nivel en unos Juegos Olímpicos (Pekín 2022) a tener malos resultados y poca motivación en mi país. El cambio era necesario y he notado la diferencia. Además, el recibimiento y nivel que tienen los competidores en Canadá me ayudan a tratar de mejorar cada día. Me estoy preparando pa-ra poder presentar dos cuádruples en el programa corto; también estaré trabajando con ritmos latinos y música de Luis Miguel. Es importante sentirte identificado con la melodía, porque de esa forma sientes cada movimiento y tienes un mejor desempeño , declaró Carrillo hace unos meses a La Jornada.

La batalla por los primeros sitios fue feroz en cada ejecución de los últimos dos grupos de patinadores. El estadunidense Ilia Malinin (campeón defensor) avanzó de líder con un registro de 110.41, escoltado por el japonés Yuma Kagiyama (submonarca), quien al ritmo de The Sound of Silence le demostró al competidor local que en la final del sábado la victoria estaba lejos de estar asegurada al registrar 107.09 puntos. La sorpresa la dio el competidor de Kazajistán, Mikhail Shaidorov (94.77), quien desplazó del tercer sitio al francés Kevin Aymoz (93.63)

Al comienzo del Mundial, y después del accidente aéreo en Washington que conmocionó a la comunidad de esta disciplina, los patinadores de todo el orbe se unieron para recordar a las víctimas de este suceso al proyectar imágenes en su memoria.