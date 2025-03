Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Jueves 27 de marzo de 2025, p. 11

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) conoció de nueva cuenta sobre la violencia que sufren las mujeres en México y los obstáculos e impactos que padecen junto con sus familias en su camino por obtener justicia. Ahora fue en voz de Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra, asesinada en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En una audiencia para solicitar a la Corte que declare la responsabilidad del Estado mexicano por las omisiones y negligencias del caso, Norma denunció que a 24 años de la desaparición y posterior feminicidio de su hija sólo hay un detenido, de quien la familia y sus abogados no tienen certeza que esté relacionado con los hechos, mientras ella ha sido víctima de dos atentados y sus nietos –hijos de Lilia Alejandra– han padecido las secuelas.

En tanto, la representación del Estado mexicano frente al pleno de la Coridh reconoció su responsabilidad parcial, entre otras, por la falta de prevención de la violencia contra la víctima en el contexto de feminicidios en Ciudad Juárez, las deficiencias en la investigación inicial debido a infraestructuras inadecuadas y falta de especialización de la procuración de justicia con perspectiva de género .

Destacó que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, México reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos, destacando la defensa de los derechos de las mujeres como prioridad.

La delegación del Estado mexicano, conformada por Víctor Sánchez, embajador de México en Costa Rica –donde la Coridh tiene su sede-; el consultor jurídico de la cancillería, Pablo Arrocha; entre otros, defendió la investigación actual y la detención del presunto responsable.

No obstante, los abogados de Norma, integrantes del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, subrayaron que al detenido no se le ha tomado una prueba genética específica por el feminicidio de Lilia Alejandra que confirme su participación y que en 2018 un juez negó una orden de aprehensión al no estar acreditada su probable responsabilidad.