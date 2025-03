Néstor Jiménez y Enrique Méndez

Jueves 27 de marzo de 2025, p. 10

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados prevé aprobar hoy con modificaciones la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y aumentar las sanciones para las empresas que infrinjan dicha legislación.

Plantean multas de 3 mil veces la unidad de medida y actualización (UMA); es decir, 339 mil 420 pesos de acuerdo con el valor actual, en lugar de las mil UMA que sugiere la propuesta presidencial.

En el proyecto de dictamen, la comisión propone incrementar la sanción pecuniaria para los licitantes y contratistas que infrinjan las disposiciones, lo cual permitirá una mejor ejecución de las obras públicas y la prestación de servicios al desincentivar conductas contrarias a la ley .

Además, penalizar a las empresas que hayan presentado propuestas y que, injustificadamente, no lo formalicen. En la iniciativa se proponía inhabilitar temporalmente a quienes no formalicen dos o más contratos que les hayan sido adjudicados, pero los legisladores prevén un ajuste para que la sanción se aplique desde el primer contrato no cumplido.