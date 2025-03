Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 27 de marzo de 2025, p. 10

Derechohabientes con enfermedades terminales podrán acceder a una pensión de invalidez, para lo cual se reduce el número de semanas cotizadas de 250 a 150, se establece en una reforma a las leyes del IMSS y del Issste aprobada ayer en comisiones del Senado.

El dictamen define como enfermo terminal a aquel cuya expectativa de vida es posiblemente inferior a seis meses .

La reforma aprobada por unanimidad plantea modificar los artículos 5A y 122 de la Ley del Seguro Social y el sexto y el 118 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En ambas leyes se incluye: Enfermedad terminal: aquella que no tiene tratamiento específico curativo o con capacidad para retrasar su evolución, y que por ello conlleva a la muerte en un tiempo variable, posiblemente inferior a seis meses; es progresiva; provoca síntomas intensos, multifactoriales y cambiantes y conlleva un gran sufrimiento físico y sicológico .

En sesión de las comisiones unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos primera, el morenista Emmanuel Reyes Carmona dijo que este dictamen convoca a todos a actuar con humanidad, sobre todo cuando hay cifras preocupantes sobre el número de pacientes con cáncer, enfermedad que si no se atiende a tiempo o no es detectada de manera oportuna, ya no tiene marcha atrás.