Sin embargo, el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña concluyó que este alegato es meramente hipotético, pues consideró que las limitantes económicas de los candidatos son posibilidades irreales que no demuestran una afectación a su derecho a ser votado ni discriminación.

Un candidato a magistrado de la sala regional Monterrey impugnó la decisión y alegó que estos nuevos topes diferenciados y superiores a los 220 mil pesos que marca la ley no sólo afectan la certeza del proceso, al reinterpretar en sentido contrario este límite legal, sino que además genera discriminación porque beneficia únicamente a quienes tengan un alto nivel económico.

Con esta sentencia, los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a magistrados de la sala superior y del Tribunal de Disciplina podrán erogar un máximo de un millón 468 mil pesos; los aspirantes a magistrados de las salas regionales del TEPJF tendrán un tope de 881 mil 304 pesos; los que van por una magistratura de circuito no podrán rebasar 413 mil 111 pesos, y los que aspiran a ser jueces de distrito podrán gastar hasta 220 mil 326 pesos.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón también votó en contra, pues consideró que al tratarse de la impugnación de un candidato a magistratura electoral debe atenderla la SCJN y no la sala superior.

En otro asunto, el pleno confirmó los resultados del sorteo digital que realizó el INE el 21 de marzo para definir en qué distrito competirán las candidaturas judiciales.

Uno de los candidatos sorteados para competir en el primer distrito judicial de Jalisco se inconformó y señaló que la distribución fue inequitativa y desproporcional. La sala superior confirmó el resultado, aunque ordenó al INE responder a la solicitud del aspirante.

Por otro lado, la sala superior confirmó el nombramiento de José Arévalo Romo como titular de la Unidad de Transparencia del INE, quien fue elegido directamente por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

El consejero Martín Faz impugnó la designación con el argumento de que el funcionario no cuenta con la formación ni experiencia requeridas; sin embargo, el magistrado Felipe Fuentes sostuvo en su proyecto de sentencia aprobado por el pleno que el consejero Faz no tiene facultad para impugnar porque no es parte del proceso de designación de titulares, a partir de la nueva reforma.