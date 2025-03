¿Está en juego la pena de muerte? , preguntó el juez. La fiscal asistente, Saritha Komatireddy, respondió que es una posibilidad, pero es una decisión aún no tomada . El juzgador nombró a una abogada que se encargará de preparar los argumentos de la defensa contra la pena capital en caso de que los fiscales decidan proceder con ese castigo potencial.

En esa primera audiencia, los fiscales subrayaron que en el caso de Caro Quintero, hemos esperado 40 años para llevar ante la justicia estadunidense a quien responsabilizan del asesinato de Kiki Camarena.

En uno de los documentos de los fiscales federales, en el que se argumenta su encarcelamiento hasta el juicio, se subraya que “el acusado es uno de los narcotraficantes más significativos de la era moderna. Se ganó el apodo de El narco de narcos con su papel pionero para establecer el cártel de Guadalajara, que después se convirtió en el de Sinaloa”. Los fiscales insisten en que inundó las calles estadunidenses con cocaína, mariguana, metanfetamina y heroína, y utilizó el asesinato como herramienta para proteger a su organización . Por lo tanto, afirman, para proteger a la comunidad de alguien tan peligroso, debe permanecer encarcelado hasta su juicio.

A la audiencia de este miércoles se presentó su sobrino Ismael Quintero Arellanes, acusado en este mismo caso y quien se encuentra encarcelado en Nueva York desde su extradición de México en 2023. Sus abogados y los fiscales están negociando un acuerdo para evitar juicio, informaron. Los inculpados no se saludaron ni intercambiaron miradas, a pesar de estar sentados en la misma larga mesa de la defensa. En respuesta a una pregunta del juez, los fiscales indicaron que hay otros acusados en este mismo caso cuyas identidades no se han revelado, aunque se insinuó que son mexicanos y no están bajo custodia de las autoridades estadunidenses.

Caro Quintero fue presentado por primera vez ante este tribunal el 28 de febrero, un día después de que, junto con otros 28 mexicanos, fue entregado a las autoridades de ese país, y que según documentos y comunicados oficiales estadunidenses fueron expulsados , no extraditados , de México.

El caso de Caro Quintero está en el mismo tribunal federal donde fueron enjuiciados Joaquín El Chapo Guzmán y Genaro García Luna, y donde Ismael El Mayo Zambada está en espera de posible juicio. Por ahora permanecerá encarcelado en el mismo centro de detención en Brooklyn, donde residen El Mayo y varios estadunidenses de alto perfil.

La cita para la tercera audiencia de procedimiento fue programada para el 25 de junio.