Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 27 de marzo de 2025, p. 4

Cuernavaca, Mor., Cuauhtémoc Blanco Bravo ganó la gubernatura de Morelos en las elecciones de 2018, pero actores políticos y sociales aseguran que quienes realmente administraron el estado fueron su medio hermano Ulises Bravo Molina –primero sin cargo público y luego legitimado como dirigente estatal de Morena– y José Manuel Sanz, quien fungió como jefe de la Oficina de la Gubernatura.

De acuerdo con cifras oficiales, en la gestión del ex futbolista, de octubre de 2018 a septiembre de 2024, se perpetraron 7 mil 975 homicidios –2 mil 342 más que en la de su antecesor, el perredista Graco Ramírez Garrido Abreu–, 227 feminicidios, 229 secuestros y 92 mil 87 robos a casa habitación, negocios, automóviles, transeúntes y al transporte público, entre otros ilícitos.

En materia de desarrollo, su gobierno fue intrascendente , porque no hubo crecimiento en ninguno de los sectores, lo que trajo como consecuencia inseguridad y violencia en la entidad, afirmó Javier Delgadillo Macías, doctor en Geografía Económica por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Actualmente, Blanco Bravo es diputado federal morenista y se encuentra en medio de la polémica porque el martes pasado en San Lázaro, con 291 votos a favor –incluidos los 33 del PRI– se declaró improcedente un juicio de desafuero en su contra para ser investigado por presunta violación en grado de tentativa en agravio de su media hermana Nidia Fabiola N; parentesco que él niega, igual que la citada acusación.

Hace casi siete años, decepcionados de los tres anteriores mandatarios: los panistas Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez (2000-2006) y Marco Antonio Adame Castillo (2006-2012), además de Graco Ramírez (2012-2018), del PRD, los electores le abrieron la puerta a Morena, que encabezó la coalición Juntos Haremos Historia, en la que estaban incluidos los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES).

Necesitado de aliados, Morena hizo alianza con el PES, aunque éste ya llevaba como aspirante a la gubernatura a Cuauhtémoc Blanco; este último ganó además la encuesta practicada por el partido guinda para la candidatura, ya que desde la alcaldía de Cuernavaca se había convertido en uno de los principales opositores de Ramírez Garrido Abreu.

No obstante, desde el principio del sexenio de Blanco Bravo su falta de experiencia política se hizo presente, aseguró la diputada local y dirigente del Partido del Trabajo en el estado, Tania Valentina Rodríguez.

En entrevista, señaló que, incluso, a petición de integrantes del gabinete, el Congreso local reformó la Ley Orgánica de la Administración estatal para crear la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura a fin de dársela a José Manuel Sanz, ex manager de Blanco en su etapa de futbolista.

Contó que, en aquel entonces, argumentaron que Cuauhtémoc Blanco era una buena persona pero no tenía experiencia política, y la única con la que contaba era como alcalde de Cuernavaca (2015-2018), función que había desempeñado con apoyo de Sanz.

Con esta reforma, hecha por la 54 Legislatura, el ahora diputado federal no asumió al cien por ciento su responsabilidad como gobernador , lo que provocó un enorme vacío de poder en la entidad, consideró Tania Rodríguez.

Sin embargo, explicó, el control que logró Sanz le duró poco, ya que en marzo de 2019 fue relegado porque hubo denuncias de que había cometido presuntos actos de corrupción; aunque su cese oficial fue hasta mayo de 2022.

Luego empieza a aparecer Ulises , refirió la petista, quien cuenta que les pidieron a los legisladores –no dijo quiénes– reunirse con algunos secretarios estatales, sólo que primero debían hablar con Bravo Molina.

Recordó que ella preguntó: “¿Pero Ulises Bravo, en calidad de qué?, ya que éste no tenía un puesto en el gobierno. Y decíamos: ¿viene a qué?, ¿o en nombre de qué? Yo me quejaba que él no tenía un cargo público, ni de partido; ahora ya lo tiene, lo legítima Morena (como dirigente estatal)… Y todo el gobierno fue Ulises”.