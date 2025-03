En la tribuna –acompañado únicamente del veracruzano Roberto Ramos Alor–, Ramírez Cuéllar respondió a las voces panistas: ¿por qué no vienes a hablar aquí? ¡Ven! ¿Me la vas a firmar?

Asimismo, la coordinadora de MC, Ivonne Ortega, invitó públicamente a la media hermana del ex futbolista, Nidia Fabiola Blanco, a romper el miedo y asistir a la Cámara para utilizar la tribuna y defenderse . Anunció que presentará una moción en contra del presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), por violar el reglamento al permitir el mensaje de Blanco desde la tribuna y ser cómplice de un violentador .

Un día después de la sesión en la que se le protegió al desechar la solicitud de desafuero en su contra, Cuauhtémoc Blanco no asistió a la Cámara de Diputados, pero el eco del escándalo continuó en el pleno, donde Morena presentó una iniciativa para suprimir el fuero a legisladores y gobernadores.

Tras su intervención, el vicecoordinador de Morena bajó hasta el ala derecha del salón, para plantear al coordinador del PAN, Elías Lixa, que ese partido se ha expresado en favor de retirar el privilegio que representa el fuero.

Lixa, sin embargo, condicionó suscribir la iniciativa a que Ramírez Cuéllar aceptara interponer una denuncia contra Blanco.

–Él vino a comprometerse a ir (a la fiscalía) –exclamó el morenista.

–Votó a favor de protegerse. Si tú me acompañas a denunciarlo por conflicto de intereses por autoprotegerse como lo protegieron ustedes, firmo tu iniciativa –insistió el panista.

–El dictamen de la instructora hace un llamado a la fiscalía –insistió Ramírez Cuéllar, pero Lixa endureció el discurso.

–Alfonso, no se quieran lavar la cara después de la desvergüenza de ayer. Aquí no les vamos a lavar la cara a ustedes. A mi curul no vengan a lavarse la cara.

El vicecoordinador de Morena también se acercó a un diálogo con MC y luego ofreció una rueda de prensa. Hasta ahí lo siguieron las diputadas Marcela Michel López, Alma Delia Navarrete y Melva Carrasco, de Morena, que grabaron la conversación con sus teléfonos.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, sostuvo que su bancada no intercambió los votos del PRI para no reabrir la solicitud de desafuero de Alito Moreno.