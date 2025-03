–Se tienen que revisar a fondo las pruebas de cualquier caso de éstos; no me refiero a este en particular. La decisión del desafuero o no depende de los diputados. Es importante que se sepa que esta carpeta de investigación venía de un fiscal (Uriel Carmona, al que nunca mencionó por su nombre) muy corrupto, que fue desaforado y era protector de feminicidas, trabajó seis años o más y que sólo en el último momento hizo esta carpeta.

Enfatizó en desautorizar al fiscal de entonces que, sólo de último momento, promovió este proceso con muchos casos de corrupción, lo que propició su desafuero por la Cámara de Diputados y el Congreso local. Eso no quiere decir que no se tenga que hacer justicia, si el caso tiene sustento. Hoy hay una nueva fiscalía y se puede revisar el caso, pero en las condiciones que se dio fue la decisión que tomaron los diputados. Y siempre debe hacerse justicia a las víctimas .

Al pronunciarse en torno al rechazo de la Cámara de Diputados a iniciar un juicio de desafuero en contra del ex gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo: no conozco las pruebas, lo que hubieran tenido. Es una decisión del Congreso. Sí, es importante, más allá de revisar, en todo caso cuáles eran las pruebas, el contexto es importante. Siempre vamos a apoyar a las mujeres, pero tiene que haber las pruebas suficientes .

A pregunta expresa, descartó que para rechazar este procedimiento hubiera habido una alianza con el PRI. “No es que haya una coalición, sino que diputados del PRI decidieron votar así. ¡¿Cómo creen que va a haber una alianza con el PRI?! O sea, imagínense lo que diría el pueblo. Una cosa es que en un tema voten diputados de un partido por algo que estén de acuerdo o no, y otra cosa es que se establezca alianza electoral con el PRI. No, pues no, imagínense, con Alito, no, no”.

–Pero aquí hay una petición también de desafuero contra Alito que está detenida. Por eso llama la atención cómo se dio esa votación.