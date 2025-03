Quien debe estar feliz es Alejandro Moreno, él mismo amenazado con un proceso de desafuero, pues Alito cobrará muy caro el apoyo de su borregada tricolor a la bancada morenista en defensa del Cuau, porque gratis ni el saludo, máxime si está en juego el fuero del campechano. Entonces, si los guindas se negaron a proceder en contra del ex futbolista, pues deberán hacer lo propio en el caso del dirigente priísta y en todos los que en el mismo sentido se presenten, en el entendido de que si la justicia fuera efectiva sumarían decenas, por no decir cientos en una Cámara de Diputados atiborrada de impresentables, comenzando por Ricardo Monreal, su brazo derecho Pedro Heces y su pandilla. Y en el Senado nada mal cantan las rancheras.

Hace bien la presidenta Sheinbaum en delimitar su ámbito de acción ( a veces creen que la Presidenta está metida en todo y la verdad es que nosotros sí creemos en la separación de poderes ), pero se supone que Morena tiene una líder nacional (algunos aseguran que es Luisa María Alcalde) que no ha dicho ni pío sobre el denigrante proceder de su bancada en San Lázaro (que nada tiene que ver con aquello de apoyar a las mujeres ), a menos, claro está, que el sepulcral silencio de la hija de El Padrino sea porque está a favor de proteger al tepiteño.

n un esfuerzo casi sobrehumano para medianamente justificar el ignominioso proceder de la bancada morenista en San Lázaro para mantener impune a Cuauhtémoc Blanco, Claudia Sheinbaum aventó la papa caliente: “son decisiones del Congreso… a veces creen que la Presidenta está metida en todo y la verdad es que nosotros sí creemos en la separación de poderes”. Eso sí, dijo, siempre vamos a apoyar a las mujeres, eso no está en duda .

En vía de mientras, quiérase o no el proceder de la bancada guinda en San Lázaro y su decisión de proteger al Cuau le pega a la presidenta Sheinbaum, quien si bien reivindica la separación de poderes no puede hacer un lado su liderazgo moral en Morena, de tal suerte que una indicación suya sobre este caso en particular (sin violentar dicha separación) hubiera sido suficiente para que los diputados de su partido procedieran en el sentido correcto, más tratándose de un delicado asunto (violación en grado de tentativa) que agrede los derechos y la seguridad de las mujeres.

Con todo, la mandataria aventó la papa caliente al Congreso y dijo no conocer las pruebas de este caso, lo que hubieran tenido , porque, dijo, sí es importante, más allá de revisar cuáles eran; el contexto es importante; repito: siempre vamos a apoyar a las mujeres, eso no está en duda, pero siempre tiene que haber pruebas suficientes para un caso como éste .

Y de ahí la aventó aún más lejos: ¿de dónde viene la denuncia que le hacen al ex gobernador? ¿Quién la hizo? El (ex) fiscal de Morelos (Uriel Carmona, muy corrupto ). ¿Ese fiscal de Morelos qué características tenía? Encubridor de feminicidios, con muchos casos de corrupción. Fue desaforado por la Cámara de Diputados y por el Congreso local. Entonces, solamente para que se ponga en contexto. Y es una decisión de la Cámara, pero, bueno, vamos a… Siempre la Fiscalía –hoy tiene un nuevo fiscal–, pues también que puedan revisar siempre cualquier caso de abuso a una mujer. Y, repito, es una decisión del Congreso. En todo caso, que se revise el caso ya con nuevas personas que están en otra situación, Debe de hacerse justicia a las víctimas, siempre, pero es importante ver el contexto de dónde vino”.

Bien. ¿Y el Cuau? Muerto de la risa.

Las rebanadas del pastel

¿Qué sería de los hampones de cuello blanco sin el Poder Judicial? Estarían encarcelados, pero como la justicia sí fun$iona, y muy bien, los prófugos Inés Gómez Mont (sobrina del secretario calderonista de Gobernación) y su marido, Víctor Manuel Álvarez Puga, obtuvieron un amparo y sus cuentas bancarias fueron descongeladas, con todo y que los acusan de delincuencia organizada y lavado de dinero.

X: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com