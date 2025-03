E

l todopoderoso (hasta ahora) presidente Trump lanzó ayer un nuevo ukase: todo automóvil que se venda en Estados Unidos deberá pagar un arancel de 25 por ciento. Los primeros afectados fueron los accionistas de las principales firmas estadunidenses, Ford, General Motors y Chrysler –sus acciones cayeron más de 2 por ciento en Wall Street–. Trump dejó tirados a sus aliados tradicionales: Japón, Corea del Sur, Canadá y Alemania, los mayores exportadores de vehículos.

¿Y cómo quedaron México y Canadá?

Trump aprieta, pero no ahorca. La letra chiquita del ukase dice lo siguiente: Los importadores de automóviles bajo el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá tendrán la oportunidad de certificar su contenido estadunidense, y se implementarán sistemas para que el arancel de 25 por ciento sólo se aplique al valor de su contenido no estadunidense. Las autopartes que cumplan con el T-MEC permanecerán libres de aranceles hasta que el secretario de Comercio, en consulta con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, establezca un proceso para aplicar aranceles a su contenido no estadunidense . ¿Quiere decir que las armadoras canadienses y mexicanas ya la libraron? Nop. La verborrea puede resumirse así: falta conocer la decisión del secretario de Comercio. Y alguna otra ocurrencia de Trump.

¿Arancel al dólar?