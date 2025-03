Ap y The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 27 de marzo de 2025, p. 22

Washington. La Casa Blanca se hallaba ayer bajo presión después de que la revista The Atlantic publicó detalles del plan de ataque contra hutíes en Yemen que fue compartido accidentalmente a su redactor en jefe, Jeffrey Goldberg.

El presidente Donald Trump sigue confiando en su equipo de seguridad nacional, afirmó su portavoz, Karoline Leavitt, quien acusó a los medios y la oposición por orquestar una campaña para intentar sembrar el caos .

El asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, invitó por error a Gold­berg a un chat de la plataforma de mensajería Signal sobre los ataques estadunidenses contra los hutíes en Yemen y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, antiguo oficial de infantería de la Guardia Nacional y presentador de televisión por cable los fines de semana, proporcionó detalles específicos antes de que se llevaran a cabo el 15 de marzo.

El también secretario de Defensa se exculpó al decir que hizo su trabajo al proporcionar información en tiempo real sobre el ataque.

Según expertos, que Signal proteja los mensajes en tránsito no significa que lo haga con sus usuarios de otros tipos de hackeos que pudieron poner en peligro la vida del personal militar, informaron NBC News y Bloomberg.

Además, hubo divulgación anticipada de horarios de ataque, revelación del uso de armamento específico (F-18), identificación indirecta del objetivo militar y uso de canales no oficiales para comunicación ­clasificada.

Pete Hegseth debe ser despedido inmediatamente, si no tiene el coraje de admitir su error y dimitir , exigió el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries en CNN.

Dave Portnoy, un comentarista conservador muy influyente, pidió al Ejecutivo asumir su responsabilidad . Alguien tiene que caer y para mí es Mike Waltz [consejero de Seguridad Nacional] , declaró en un video en X. El jefe de la diplomacia, Marco Rubio, también reconoció un gran error .

El segundo artículo de la revista, después del publicado el lunes, incluye capturas de pantalla de mensajes del secretario de Defensa, con los horarios de los ataques planeados, dos horas antes de que tuvieran lugar.