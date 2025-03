El Departamento de Justicia impugnó después de que el juez federal de distrito James Boasberg bloqueó más deportaciones y ordenó que aviones llenos de inmigrantes venezolanos regresaran a Estados Unidos. Lo que no sucedió.

Un panel dividido de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia no bloqueará la orden emitida el 15 de marzo que prohíbe temporalmente las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

Ap, The Independent, Xinhua y Afp

El presidente Trump está sujeto a las leyes de este país, y éstas no le permiten usar poderes de tiempos de guerra cuando Estados Unidos no está en conflico y no ha sido invadido como para retirar a individuos del país sin someterlos a un proceso , afirmó Perryman.

La Ley de Enemigos Extranjeros permite que los no ciudadanos sean deportados sin darles la oportunidad de tener una audiencia ante un juez de inmigración o de un tribunal federal.

Trump y sus aliados han pedido la destitución del juez Boasberg. En una declaración poco común, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, afirmó: la destitución no es la respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial .

En este contexto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración suspendió el procesamiento de las solicitudes de tarjeta verde presentadas por inmigrantes a quienes ya se les ha otorgado el estatus de refugiado o asilo, mientras continúa la postura de línea dura del gobierno sobre inmigración, informó CBS News.