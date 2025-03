Además, la denunciante cuenta con dos amparos para garantizar su derecho de manifestación, luego de instalar en mayo de 2024 un campamento junto al Palacio Nacional.

No soy adversaria

El martes, ya cansada, y en un acto de desesperación porque está por dictar sentencia el juez de distrito, me colé a la puerta 8; no me colé cual ladrona, sino que es un derecho que me asiste , añadió.

Después de pedir a gritos la intervención de las autoridades federales , personal de gobierno le pidió marcharse. Horas después, durante el aguacero que cayó el martes en la capital del país, un grupo de personas, la mayoría con el rostro cubierto, se llevaron las pancartas y sus pertenencias, le arrebataron y tiraron su celular, después de borrar los videos de la agresión, y ella fue retirada a empellones.