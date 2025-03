Barney Davis

The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 27 de marzo de 2025, p. 8

Un director palestino ganador del Oscar que fue atacado en Cisjordania dice que fue retenido durante la noche en la cárcel por soldados israelíes que, según él, se burlaron de su premio entre palizas.

Hace apenas tres semanas, Hamdan Ballal recibió un efusivo aplauso cuando aceptó el Premio de la Academia por su película No Other Land.

Ahora ha hablado sobre su terrible experiencia que comenzó el lunes, cuando su cabeza fue pateada como una pelota de futbol mientras yacía en el suelo durante un ataque de los colonos a su casa en la zona ocupada.

Ballal estaba asistiendo a una reunión para el final del ayuno diario del Ramadán cerca de Hebrón, cuando, según se informa, un grupo de hombres enmascarados lo atacó.

En ese preciso momento, pensé en mi familia, que estaba en casa , declaró Ballal a The Guardian . “Corrí hacia ellos y le dije a mi esposa: ‘Cierra la casa y deja a los niños dentro’. Podrían haberme atacado, pero al hacerlo no habrían hecho daño a mi familia”.

Los soldados me apuntaron con sus rifles mientras el colono que estaba detrás comenzó a golpearme , dijo Ballal.

Me tiraron al suelo y el colono empezó a golpearme en la cabeza. Entonces, un soldado también lo hizo con la culata de su fusil. Después, disparó al aire. No entiendo hebreo, pero deduje que dijo que el siguiente disparo me alcanzaría. En ese momento, pensé que iba a morir.

Ballal fue sacado a rastras de una ambulancia por la multitud, según el codirector Yuval Abraham.

Soldados israelíes lo detuvieron a él y a otros dos palestinos. Ballal afirmó que lo mantuvieron con los ojos vendados durante más de 20 horas, sentado en el suelo bajo un aparato de aire acondicionado a toda potencia.