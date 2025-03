Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 27 de marzo de 2025, p. a11

El retorno de una cartelera de la UFC a la Ciudad de México se ha visto empañado por el caso del mexicano-estadunidense Caín Velásquez, uno de los máximos exponentes en las artes marciales mixtas y quien hace unos días fue sentenciado a cinco años de prisión por intento de homicidio contra un hombre que presuntamente agredió sexualmente a su hijo menor de edad.

Si bien el propio Velásquez ha reconocido que no debió intentar hacer justicia por propia mano; ahora, peleadores como Brandon Moreno y Kelvin Gastelum, le brindaron su apoyo con declaraciones polémicas.

Tristemente te das cuenta que legalidad no tiene nada que ver con justicia; hubiera respondido igual que él en su situación y me hubiera gustado tener un poco más de mi lado a las leyes , dijo Moreno, ex campeón mundial de peso mosca, quien será estelar en la función del sábado en la Arena Ciudad de México.

Para todos los que son padres, el sentimiento fue de injusticia y repudio. La sociedad a veces nos ha abandonado en ese aspecto. Yo iría a tratar de arrancar la cabeza de una persona que intentara hacer una atrocidad como esa , agregó.

Gastelum, uno de los tricolores pioneros en este deporte, también lamentó la situación de Velásquez, quien fue dos veces campeón de peso pesado de la UFC.