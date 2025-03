Adriana Díaz Reyes

El presidente de la Federación Mexicana de Pentatlón, Juan Manzo, reaccionó tres días después de que Mariana Arceo rompiera el silencio al hablar sobre una denuncia que interpuso por abuso sexual en contra del ex director técnico Víctor N. No obstante, el federativo indicó que no protegerá a nadie acusado de tales delitos, pero tampoco podrá emitir juicios sin una resolución judicial.

Siempre hay dos lados de la historia, nosotros no podemos juzgar sin que haya un fallo de las autoridades. Si la persona acusada es culpable se le debe castigar, al igual que a la deportista si dijo una mentira , dijo en una transmisión en vivo.

Manzo aseguró que cualquier persona involucrada en una investigación es separada de la actividad competitiva o contacto con los atletas.

En esta federación no protegemos a nadie y quien haga algo indebido debe asumir las consecuencias , atizó.

Durante la transmisión, Mariana Arceo, campeona panamericana y quien compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024, envió varios comentarios al dirigente, pero éste no dio respuesta a ninguno.

No me contesta desde hace un año, le he mandado muchos oficios de todo lo que vivía en las Copas del Mundo, pero no me ha dado respuesta. Este es un caso real , fue uno de los mensajes de la tapatía.

Abuso y amenazas

Arceo reveló el lunes que Víctor N fue detenido después de que ella presentará una denuncia por abuso sexual y amenazas por parte del ex director técnico.

No soy la afectada directa de este delito en particular, pero sí una de las tantas personas que hemos padecido sus agresiones y arbitrariedades, que nos ha convertido en víctimas de su prepotencia y del abuso de poder , publicó Arceo.

Sé lo que es tener que callar para proteger tu carrera por temor a las represalias, doy gracias a esa persona que tuvo el valor de denunciarlo y me solidarizo con todas las afectadas por este individuo , agregó.

La federación también se vio involucrada en otro caso de abuso, cuando Tamara Vega denunció hace años al entrenador Sergio N por los delitos de trata de personas y pederastia.

Pese a las denuncias de Vega, Sergio N se mantuvo como entrenador dentro de la federación e incluso preparó a Mariana para los Juegos Olímpicos.