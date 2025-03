Merry MacMasters

Publicar su más reciente libro de poesía, Visiones y momentos (Ediciones del Lirio), fue un alivio para su autora, Patricia Camacho Quintos, después de cargar con el silencio impuesto, con las ganas de contar su historia, durante tantas décadas. Tenía esa duda personal conmigo misma , admite.

Camacho Quintos padece de esquizofrenia desde pequeña, condición, no enfermedad, que desconocía hasta aquel momento en Chiapas. Tratar de adaptarme a la sociedad fue un proceso largo, con muchas dificultades y esfuerzo para seguir escribiendo. Hacer uso de la palabra para mí es un privilegio, un deber, un gozo, y no lo podía dejar. También da identidad y dignidad. Necesitaba ejercer mi escritura, tener identidad y reivindicar mi dignidad .

Desde 1991 y hasta 2023, Camacho Quintos fue miembro del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón. Asegura, incluso: la danza me salvó la vida. A los bailarines les debo la vida , La poesía surgió entre telones de mi trabajo profesional .

Visiones y momentos constituye un acto de mucha valentía que me venía empujando y empujando hasta que me sentí libre laboralmente, al jubilarme y encontrar el tiempo, el espacio y la disposición anímica para hacerlo . Ya había hecho referencia a esta historia por contar en el poemario Con el alma descalza (2019).

El proceso fue largo y nada fácil. “Cuando me dio un infarto cerebral durante la pandemia en 2021 escribía mi libro De la academia al table dance: La dance del tubo y sus contextos, y me aboqué a terminarlo con mucha dificultad. A la par empecé a tomar un taller de poesía en línea con Óscar Oliva. Hice tanto esfuerzo con las lecturas y al profundizar en mi manera de escribir, que recaí. El maestro me insistió en que volvería a hacer la reconexión cerebral, que llevara un cuaderno de notas. Hacía caso a todo lo que me decía y cuando me di cuenta ya escribía poemas”.

Aunque Oliva dejó de dar su taller, Camacho Quintos entró en contacto con otro poeta: “Presenté un libro en línea de José Falconi, a quien no conocía personalmente, pero me gustó mucho su poesía y su manera de tratarme. Le pedí que fuera mi maestro –también en línea– y aceptó. Me dio la confianza necesaria para indagar en estos apuntes que tenía pavor de ver qué decían porque sabía que había escrito cosas muy fuertes”.