Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Jueves 27 de marzo de 2025, p. 28

Es un bache viejo. Nadie sabe cuándo surgió. Su dimensión es considerable y desde hace meses permanece sobre la avenida Miramontes, a la altura de la Plaza Zapamundi. Los automovilistas que ya lo ubican lo evaden con un poco de pericia. Quien circula cotidianamente por la zona sabe que debe tener cuidado.

El hoyo en la carpeta asfáltica está pegado a la guarnición. Sus 125 centímetros de ancho ocupan poco más de la tercera parte del carril de alta velocidad, por lo que apenas hay espacio suficiente para esquivarlo, aunque no todos lo logran. Quienes han caído en él con algo de suerte sólo un neumático salió afectado, a algunos se les dobló el rin e incluso ya hubo suspensiones dañadas.

¿Cómo surgió? Es una incógnita: no hay fuga de agua ni alcantarilla cercana. Pese a que no puede ser calificado de socavón –pues su profundidad no rebasa 10 centímetros– tiene la capacidad de doblegar a uno que otro rin.