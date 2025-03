Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de marzo de 2025, p. 13

En México, al año hay sólo 1.2 millones de donaciones de sangre y, de ese total, apenas 8 por ciento es voluntaria, lo cual es muy bajo, si se considera que otros países con menos población cuadruplican ese nivel, señaló Haydée Neira Córdova, directora de Campañas y Servicios en la Red de Bancos de Sangre de la Cruz Roja Mexicana.

Dicha institución, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realiza la séptima Campaña de Donación de Sangre en las instalaciones de la casa de estudios, donde, en la primera jornada de cuatro, pocos alumnos se acercaron a donar.

Incluso, algunos de los que llegaron no cumplían los requisitos para hacerlo. No obstante, Neira Córdova dijo que eso no quiere decir que no puedan hacerlo después.

Algunos se convierten en predonadores , declaró y resaltó que deben tener niveles adecuados de hemoglobina, así como estar, entre otras condiciones, bien hidratados.

La expectativa es que en los siguientes días aumente la afluencia. Realmente la UNAM siempre ha sido muy participativa, casi siempre tenemos donadores; pueden donar 70 o más .

