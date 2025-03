Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de marzo de 2025, p. 9

Estudiantes y profesores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) bloquearon por casi una hora uno de los sentidos de Circuito Interior, a la altura de Manuel Carpio, para exigir mejores condiciones en los campus y el pago de sueldos y prestaciones a docentes interinos.

Alrededor de las 14 horas, el contingente paró la vialidad y llamó a cerrar filas para unificar las demandas en un pliego petitorio común para entregarlo a la Secretaría de Gobernación (SG) en los próximos días.

Los estudiantes pertenecen a las escuelas Superior de Medicina (ESM), Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), Superior de Economía (ESE), Superior de Comercio y Administración (ESCA) y la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (Upiita).

Poco antes, realizaron un mitin frente a la ESCA, en Santo Tomás, sobre la calle Manuel Carpio. El contingente de estudiantes expresó que hay descontento generalizado desde 2022, pues muchas de sus demandas no se han cumplido . Una estudiante de la ESM indicó que realizar paros y manifestaciones por campus no es suficiente, pues no les hacen caso, incluso cuando las autoridades de sus planteles les han firmado pliegos petitorios .

Medicina, la más afectada

Una de las columnas más grandes provenía de la ESM. Los alumnos apuntaron que su preparación académica se ve afectada, pues en los recientes dos años la escuela ha cancelado convenios con hospitales, por lo cual, para cursar la mitad de su carrera (cinco semestres) en nosocomios, hay saturación de grupos y no todos pueden practicar porque somos muchos y no adquirimos el conocimiento que deberíamos .

Añadieron que no tienen material para las clases de anatomía médica y los hospitales dejaron de donarles cuerpos por falta de acuerdos con las autoridades, por lo cual no pueden practicar las disecciones.

Un alumno señaló que en la ENCB los laboratorios están en malas condiciones, faltan insumos, y los pocos reactivos que hay han caducado o son insuficientes para la cantidad de compañeros que somos .

En el mitin agregaron que faltan licencias de programas de computación e ingenierías y el mobiliario está en malas condiciones en casi todos los planteles.

En cuanto a los profesores interinos, señalaron que no les han pagado desde hace varias quincenas y también les han negado los contratos.

Dentro del plan de acción está llevar a cabo más asambleas para elaborar un pliego petitorio común, convocar a un paro general en todos los planteles y marchar hacia la SG en los próximos días.

En tanto, fuentes del IPN indicaron que ya se instalaron mesas de negociación con la comunidad estudiantil y docentes de la Upiita, que está en paro desde inicios de marzo.

Entre las demandas de este plantel están el pago inmediato a docentes interinos de los sueldos pendientes, reportes de transparencia para conocer en qué se invierte el recurso de la unidad académica y la ampliación de oferta para que aumenten los profesores ante el grupo.