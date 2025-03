Antes de la sesión, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña (Morena), dejó claro que no permitirán el golpeteo político y el evidente lucro con el sufrimiento de los familiares de desaparecidos en torno a la tragedia de Teuchitlán. No creo que sea ni sano ni razonable, ni de buena fe ni nada , que instancias del exterior investiguen lo sucedido.

Destacó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya atrajo la investigación y se va a ir a fondo. “No habrá impunidad; se sabrá la verdad, se detuvo a El Lastra, que era el principal entrenador de los grupos del narco; están abiertos los caminos para que se sepa no sólo qué pasaba en Teuchitlán, sino qué sucedía en general en ese tema”, por lo que es innecesario la intervención de la OEA o la CIDH.