Gustavo Banda, director del albergue Embajadores de Jesús, en Tijuana, detalló que esta situación no sorprende, ya que durante el primer periodo presidencial de Trump (2017-2021) deportó a 766 mil mexicanos, menos que otras administraciones. El ex mandatario Barack Obama, por ejemplo, en un solo mes registró 70 mil y en su primer año fueron más de 600 mil.

En el caso de Baja California, los albergues están a 30 por ciento de capacidad y principalmente se brinda refugio a personas que quedaron varadas tras la cancelación del sistema CBP One para solicitar asilo en Estados Unidos. A ellas les siguen los desplazados, mientras los deportados no son ni uno por ciento , afirmó José Moreno Mena, coordinador de la Coalición ProDefensa del Migrante.

En la frontera norte, los albergues de la sociedad civil para migrantes trabajan con muchas camas y espacios disponibles, ya que las deportaciones se mantienen con cifras bajas y no cantidades de cientos de miles, como amagó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni tampoco han llegado muchos extranjeros con la intención de cruzar a ese país, coincidieron directores de estos refugios y activistas.

Así, en el primer mes de 2025, Baja California recibió 2 mil 756 personas , en tanto que en Tamaulipas fueron 4 mil 182 y en Sonora 3 mil 31.

Banda explicó que el que actualmente no se registren deportaciones masivas se relaciona en parte porque el gobierno de Estados Unidos está mandando a los migrantes a sus países de origen o a otras naciones.

Moreno Mena expuso que igualmente tiene que ver con temas jurídicos, al haber jueces que están deteniendo muchas de las propuestas del presidente; por resistencia y rebeldía de algunas ciudades y ciertos estados porque dependen de la mano de obra en la agricultura, en la construcción ; y la presión de empleadores.

No obstante, ambos especialistas advirtieron que no hay certeza de que este panorama se mantenga durante toda la administración de Trump, ya que hay otros factores que influyen, como una próxima aplicación del programa Quédate en México, para que los migrantes de otros países permanezcan en territorio de nuestra nación mientras se revisa su solicitud de asilo en Estados Unidos. A ello se suma que hay connacionales deportados que al no encontrar las condiciones para permanecer en el territorio, están regresando a los albergues de la frontera norte.