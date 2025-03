Como parte del arreglo, Gutiérrez Luna lo dejó hacer y decir. “Tengo la conciencia tranquila. No tengo miedo, estoy aquí parado frente a ustedes, de frente, dando la cara… con mucho gusto estaría dispuesto a ir a la fiscalía”, mencionó Blanco que, en lo inaudito, no se excusó y votó en favor del dictamen de 39 páginas que lo exonera y en el que se prevé que el proceso se puede reanudar, pero sólo si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen .

Hasta donde estaban Blanco y Vázquez Navarro se acercó Felicita Pompa, diputada de Morena por Guasave, quien se mofó del proceso: me tras un papel, te lo firmo, ahora sí dame un beso, mientras no, porque voy a acusarte de violencia. Te digo, ¡adónde vamos a llegar! Blanco se rio.

Antes de la sesión ordinaria en San Lázaro, los morenistas participaron en una reunión plenaria junto con el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, quien llamó a que hubiera un debate civilizado. Negó que existiera la vieja práctica priísta de dar línea, pero enseguida acotó: que la decisión que tomemos aquí sea respetada. Si no, no tendría sentido reunirnos, debatir, deliberar y votar al final cada quien asuma su responsabilidad personal. No, no somos un grupo de sueltos .

La inconformidad, sin embargo, se expresó en las intervenciones durante dos horas a puerta cerrada. Meggie Salgado reveló que, durante su mandato, Blanco la amenazó a ella y a sus hijos. Hoy se presenta aquí con piel de oveja, pero es un violento , expuso.

Más tarde, 24 diputadas morenistas votaron en contra del acuerdo del grupo, entre otras la propia Salgado, Anais Burgos, María Teresa Ealy, Alma Delia Navarrete, Claudia Rivero –ex alcaldesa de Puebla–, Julieta Vences y Xóchitl Zagal, que le entregó una carta a Blanco para pedirle que solicite licencia enfrente los cargos sin fuero.

Otros 12 diputados de Morena votaron en abstención, incluida la vicecoordinadora Gabriela Jiménez, quien desde el jueves animó a sus compañeras a votar en contra y exigió a Blanco solicitar licencia, pero ayer de plano no se presentó a la plenaria, de la que se sacó del orden del día su destitución.

¡Qué vergüenza lo que aprobaron!

La diputada Margarita García reveló que, al final, sí había línea: “lamentablemente vemos cómo, por no quitarle el cargo a una diputada de Morena, todas se asumen… ¡Qué vergüenza lo que están aprobado en contra de las mujeres!”

El dictamen se aprobó con 291 votos a favor –incluidos los 33 del PRI–, 158 en contra de PAN, PT, MC y un sector morenista, y 12 abstenciones. El jurídico de la cámara notificará el resultado a la fiscalía.

Entre las curules corrió rápidamente la explicación del voto priísta, luego de que Xitlatlic Ceja, dirigente del organismo de mujeres del tricolor, sostuvo que su partido no está por una justicia que se determine por discursos, decretos, linchamientos y populismos .

Desde la tribuna, Lilia Aguilar Gil evidenció el arreglo: del PRI solamente tengo que decir que los pactos oscuros están siempre en la chistera. Nosotros no vamos por esos compromisos .

–¿Cuál es ese pacto? –se le preguntó más tarde, en entrevista.

–Alito por Cuauhtémoc –respondió la legisladora.