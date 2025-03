engan abajo los copetes / que se quiten las corbatas / que se pongan las chamarras / las guitarras, las rodillas sin parar… Yo soy rebelde fue lo que escuchamos al poner el primer pie en el campo de beisbol del deportivo Calles el sábado 22 de marzo. Rafael Acosta, acompañado de sus Locos, abrió el concierto Noche de Primavera dedicado a Javier Bátiz. Rafa Acosta seguía rocanroleando mientras caminábamos rumbo a la zona de camerinos; cada carpa tenía el letrero con el nombre del ocupante y llegamos directos a la ocupada por Rockotitlán Chilli Stars: Beto y Tony Méndez, Alejandro Azambuya, Gato Arce, Lalo Chico, Claudio Pérez, Baby Bátiz y Claudia Madrid Hernández estaban en pleno jolgorio mientras preparaban su reportorio de 16 rolas. Coming Home, Charleena y La montaña, cantada por Claudia aparecían en la lista; por su parte Baby cantaría Piece of my Heart. Y allá en el escenario, Elis Paprika cerró su set entre aplausos. De inmediato subieron –ya había solecito, porque antes lloviznó– Chilli Star. Al terminar estos muchachos, regresamos a la zona de camerinos donde ya estaban el Gallo Esparza y Armando Nava. Al llegar a su camerino Baby y Tony Méndez intercambiaban impresiones a las que se unió el líder de Dug Dugs. Y empezaron los recuerdos entre Baby y Armando; el más comentado fue el que la cantante llamó La gira del hambre . Sucedió por 1966 y alternaban Dug Dugs, Los Apson Boys, Los Freddys y Baby Bátiz. Le llamaron la Gira del hambre, porque los empresarios los dejaron en Guadalajara sin boletos de regreso y sin dinero. Lo bueno es que yo iba con mi mamá y ella llevaba dinero dijo entre risas Baby. Era hora de escuchar a Real de Catorce: José Cruz y Arturo Waldo mantuvieron al público expectante, atento; Arturo Waldo cantó dos de sus canciones, Con la sangre y Tren al infierno. Real de Catorce cerró con su clásica: Azul. Dug Dugs con un listado de canciones multigeneraciones dio por terminado el homenaje a Bátiz a la hora programada; el eco de La gente, Smog y Cambia, Cambia seguía flotando.

Rod Levario e invitados

Hacer historia en el rock mexicano no es fácil. Y en ocasiones, hay historias soslayadas. Un ejemplo es la de Rodrigo Levario. Demos un repaso rápido por el rol rocanrolero de Levario: su primera banda formal –de nombre olvidable– la armó al inició de los años ochenta; poco después ya con el nombre de Dama, el grupo hizo audición en el Wendys de Antonio Caso para quedarse en el de Insurgentes; Rod y pandilla rolaron durante los años 80 y 90, aparte del Wendys, en el La Casa del Canto, en el Chez Agnes, en el Osiris y en los hoyos fonqui. Recuerda Rod: en el Wendys tocábamos junto con Bátiz y Rockdrigo quien conmigo se llevaba chido esta cercanía llevó a Dama incluir, respetando la estructura y letra original, Estación del Metro Balderas en su disco Directo al corazón grabado en 1985. Ahora, para celebrar 43 años de trayectoria, Rod Levario prepara el concierto Sin roquero no hay dama para el 12 de abril en el Teatro Metropólitan. Esa noche están convocados un buen de invitados de lujo, pero aún no se pueden anunciar por compromisos contractuales. Los que ya están en la lista son Toño Lira y Ojitos de huevo. Boletos de 640 a 244 pesos.

Salú .