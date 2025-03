U

na vocación no entrenada no es vocación.Instinto e intuición son palabras de difícil discernimiento, mas no por ello, en poesía, no ( todo lo contrario) recomendables, recomendabilísimas. “Tenía razón César Pavese al advertir que el poeta, por grande que resulte, será siempre un aprendiz”. Roberto Juarroz.

Que tu desahogo no ahogue al lector. Lo primero que un aprendiz debe aprender es a no ilusionarse con que lo que escribe, sin ser sometido a la propia mirada crítica, es poesía. Debe el aprendiz leerse como si fuera de otro lo escrito, y no menos leerse como si él mismo fuera otro, un lector si se quiere avezado, pero paradójicamente común, que por casualidad se ha encontrado un escrito de sabe quién.

La palabra cuando en verdad palabra no fracasa. Fracasa cuando remedo o suplantación de (la) palabra. Escribir (actuar al escribir) desde la totalidad que uno es y que uno es con todo.

Todo poema una secuencia, lo más natural posible, de imágenes, una nacida de la otra y así. Todo poema un organismo. Tal vez fastidie recordar a Huidobro, pero… Hacer un poema como la naturaleza hace un árbol.