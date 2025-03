V

ergonzoso, por decirlo suave, el proceder de un partido –hoy en el poder– que en su declaración de principios se compromete a luchar contra la violencia hacia las mujeres y reivindica los mecanismos de sanción a quienes la ejerzan en contra de ellas . Se trata de Morena, una organización que, por lo visto, ni siquiera respeta sus propias causas si se trata de proteger a su famiglia política (proceder que, dicho sea de paso, criticó permanentemente durante el régimen prianista), sin importar la nula calidad moral de algunos de sus integrantes. Y si ese es el ejemplo que la cúpula de tal agrupación da a su militancia, pues que jodida está.

La Jornada (Enrique Méndez y Néstor Jiménez) lo reseñó así: “en sólo dos horas, la Cámara de Diputados discutió y aprobó el dictamen de la Sección Instructora con el que declaró ‘notoriamente improcedente’ la solicitud para retirar el fuero a Cuauhtémoc Blanco que presentó la fiscalía de Morelos por el presunto intento de violación de su media hermana. En el desaseo en el que se desarrolló la sesión, el presidente de la cámara, Sergio Gutiérrez Luna, permitió la intervención de Blanco para que el ex futbolista se defendiera, en un abierto conflicto de intereses. Más aún, el ex gobernador no se excusó de votar y votó en favor del dictamen que desde la cámara frena la indagatoria en su contra. Incluso, detrás de él, un grupo de diputadas de Morena lo respaldaron: ‘¡no estás solo, no estás solo!’”

Enseguida, añade la crónica jornalera, la mayoría de los integrantes del grupo parlamentario de Morena, así como del Partido Verde Ecologista (PVEM) y del Revolucionario Institucional (PRI) aprobaron el dictamen con 291 votos a favor, con el que se desecha la petición de desafuero. En cambio, la bancada del Partido del Trabajo (PT), así como del Partido Acción Nacional (PAN) y de Movimiento Ciudadano, se opusieron al dictamen con 124 votos, e incluso 24 en contra de legisladores de Morena. Además, otros 12 de esa misma bancada se abstuvieron, incluida la vicecoordinadora Gabriela Jiménez, en contraste con el exhorto que había hecho desde el viernes pasado para votar por la continuidad del proceso contra Blanco .

De nada sirvieron los 25 votos de el mismo número de legisladoras morenistas que se pronunciaron a favor del desafuero de Cuauhtémoc Blanco. La irresponsable cuan solapadora aplanadora interna del guinda se las llevó entre las patas, siempre con el afán de garantizar impunidad al impresentable ex gobernador de Morelos, y no sólo por violencia de género, sino por las innumerables tropelías por él y su pandilla cometidas durante su mandato y la ausencia total de resultados a favor de sus gobernados durante el mismo.