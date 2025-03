Con un mes de antelación a FT y HD, comenté que “mediante el señuelo Gaza , Trump sacude el avispero de Oriente-Medio y el Cuerno de África”, donde aduje que Somalilandia es un “país no reconocido en el Cuerno de África que sucedió al protectorado británico ( bit.ly/3XwIgQr )” e inquirí si ¿Aboga Trump mediante el disfraz de la transferencia de palestinos de Gaza por la balcanización del Cuerno de África? Agregué que “Trump sacudió el avispero del Cuerno de África en la superestratégica confluencia del océano Índico con el golfo de Adén/estrecho de Bab al Mandab en el Mar Rojo, donde disputan su existencia tres (sic) territorios: Somalia, Puntlandia y Somalilandia en sus fronteras estratégicas con Kenia, Etiopía y Yibuti” para comentar que “Cinco países ostentan bases militares en Yibuti ( bit.ly/4hJWipn ): EU, Francia, Italia, Japón y China (su única base militar foránea).(…) ¿Trump opera una clásica jugada de atracción en Gaza para balcanizar al Cuerno de África?”

Horn Diplomat (HD) expone que “EU considera reconocer a Somalilandia a cambio de una base militar ( bit.ly/4c3WNcl )” que se localizaría en Berbera ( bit.ly/42hlpuW ): a las puertas del estrecho de Bab al Mandab, que conecta el mar Arábigo/golfo de Adén con el Canal de Suez ( Guerra en el Mar Rojo: EU/GB/Israel vs. Yemen/Irán , bit.ly/3FDvB8d ).

l pasado 14 de marzo, Financial Times (FT), portavoz del globalismo, reveló que “un funcionario de Estados Unidos al tanto de los primeros contactos de Washington con la presidencia de Somalilandia declaró que se habían iniciado conversaciones sobre un posible acuerdo para reconocer el Estado de facto, a cambio del establecimiento de una base militar cerca (sic) del puerto de Berbera, en la costa del Mar Rojo ( bit.ly/3RkjijG )”.

Cabe señalar las sensibles distancias de la guerra subrepticia que libran EU/GB/Israel contra los yemenitas de Ansarala/Irán: la distancia del Estrecho de Bab al Mandab(Mar Rojo) al Estrecho de Ormuz (golfo Pérsico) es de 2 mil 66 kilómetros y la de Tel Aviv a Saná, capital de Yemen, es de 2 mil 516 kilómetros.

Iran Observer (IO) reporta que la jefa del espionaje de EU, Tulsi Gabbard (TG) –anterior candidata presidencial del Partido Demócrata que se alió con el republicano Trump contra los globalistas– en su comparecencia ante el Congreso comentó que Irán no está construyendo ninguna bomba nuclear y el supremo líder Jamenei no ha activado el programa de armas nucleares . A lo que IO deduce que el significado del mensaje de TG es que “Trump recibe inteligencia de hechos y no la fabricación del tipo de espionaje de armas de destrucción masiva (bit.ly/3FH1Nrh)” (nota: que inventó Baby Bush para aniquilar a Irak y derrocar a Saddam Hussein).

El mismo día de la comparecencia de TG –quien realizó una muy conspicua visita al primer indio Narendra Modi (bit.ly/4j8o3sF)–, la comunidad de inteligencia de EU publicó su evaluación sobre las “amenazas anuales (bit.ly/4l0X8jZ)”, donde apuesta más a la delicuescencia interna de Irán.

En la escalada de tensiones en el Medio Oriente, mayormente en el binomio Mar Rojo/golfo Pérsico, llamó la atención la exhibición (bit.ly/3FH2ukn) ayer de los Guardianes Revolucionarios Islámicos de Irán (IRGC), otra (sic) base subterránea de misiles y un depósito de armas de su fuerza aeroespacial .

¿Podrá Netanyahu empinar de nuevo a Trump,esta vez para bombardear nuclearmente a Irán que carece de armas atómicas?

