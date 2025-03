Orlando Pérez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de marzo de 2025, p. 23

Quito. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la sentencia contra la vicepresidenta ecuatoriana, Verónica Abad, por el delito de violencia política de género en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld. Deberá pagar una multa de 14 mil dólares y perderá sus derechos políticos durante dos años, con lo cual no podrá ocupar un cargo público ni participar como candidata en elección alguna.

La razón –a decir de tres de los cinco jueces– es haber emitido información falsa, errada e imprecisa con la finalidad de inducir (a la canciller) a tomar decisiones y ejecutar acciones erróneas o que incurran en una omisión . En particular, la argumentación indica que Abad, en una intervención en la Asamblea Nacional, en agosto pasado, denunció persecución por parte del presidente Daniel Noboa y de Sommerfeld. En esa ocasión, entre otras cosas, dijo que la canciller era sorda a las peticiones y planteamientos que le hizo como vicepresidenta, que la tiene desterrada, secuestrada y censurada y que la ha amenazado.

Por ello se inició el proceso por violencia política de género; en enero se emitió la primera resolución y el lunes fue ratificada la sentencia.

Denuncia persecución