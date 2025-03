Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de marzo de 2025, p. 24

León, Gto., El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), delegación León, Joaquín Ledesma Nova, aseguró que su gremio vive con miedo por las bandas dedicadas a asaltar a comensales.

Lamentó que el problema de la inseguridad en Guanajuato esté muy mal y cada vez peor; que gavillas de extranjeros –principalmente venezolanos– tienen años robando a clientes de restaurantes, principalmente a los que usan relojes de alta gama.

Incluso, dijo, los delincuentes van a comer a establecimientos integrantes de la Canirac y uno no puede hacer nada, llegan y yo no le puedo negar el servicio, si lo hago me sacan una pistola , comentó.

Tenemos que plantear con la alcaldesa (panista de León, Alejandra Gutiérrez Campos) qué vamos a hacer para trabajar tranquilos , apuntó.

Ledesma Nova reprochó que las bandas de asaltantes son detenidas y luego liberadas; pidió que los criminales foráneos sean deportados a sus países o sean encarcelados.

Recordó que cuando se perpetra un asalto, como el cometido el 22 de febrero pasado, día que un comensal fue despojado de un reloj Rolex, se reduce la afluencia de clientes y las ventas.