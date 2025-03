Ep y Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de marzo de 2025, p. 8

París. El actor francés Gérard Depardieu admitió en su segundo día de juicio por agresión sexual ante el Tribunal Penal de París haber tocado a una de las dos demandantes, pero ha negado la intención sexual al agarrar sus caderas para no resbalarse.

La agarré por las caderas para no resbalarme porque estaba muy alterado por ella, por el calor, era viernes, casi al final del rodaje, estaba muy cansado , aseguró el actor de 76 años, que ha descrito una discusión con la demandante por una pintura artística de la que estaban hablando.

El actor reconoce que el incidente ocurrió durante el rodaje de Les Volets Verts cuando intentaba evitar deslizarse de la caja en la que estaba sentado durante un descanso.

Depardieu añadió que realmente no sabía por qué había tocado a la mujer y que sólo se enteró de las acusaciones más tarde, cuando estaba bajo custodia policial. La víctima es la escenógrafa que ha estado presente en el juicio y que denunció que el actor la agredió sujetándola entre sus muslos, tocándole la zona púbica y subiendo hasta sus pechos.

Asimismo, el francés reconoce comentarios groseros, aunque defiende que no se dirigían personalmente a la víctima. Siempre me han dicho que tengo un carácter ruso, no sé si es por la bebida o por la vulgaridad. No toco el culo de las mujeres , indicó, según mediosinternacionales.

Todas las acusaciones son mentiras. La verdad está de nuestro lado , comentó el letrado a los medios de comunicación antes de arrancar la audiencia.

Depardieu se enfrenta a múltiples denuncias, entre las que destaca la actriz Charlotte Arnould en 2018 por violación por penetración y agresión sexual hasta en dos ocasiones. También se enfrenta a una acusación de agresión en el set de rodaje de El mago y los siameses, de Jean-Pierre Mocky.

En octubre de 2023, Depardieu publicó una carta en Le Figaro en la que negaba las acusaciones y aseguraba que nunca jamás había abusado de mujeres. En total hasta 13 féminas lo han denunciado por violencia sexual durante los rodajes de 11 películas, estrenadas entre 2004 y 2022.