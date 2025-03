Jugaron beisbol de .800 , señala sobre el promedio de bateo de las campeonas del México. Son las reinas, no hay más que decir, hay que aprender de ellas y seguir su ejemplo. A escala internacional, la Liga Mexicana de Softbol ya es la más importante de nivel en su segundo año. El mundo lo mueven las mujeres, tenemos que estar a la altura de eso. Nuestro trabajo es hacer que Diablos Rojos femenil escriba su propia historia, no es más ni menos, es su historia . En el aniversario 85 de la fundación de la franquicia, las Escarlatas conquistaron la Serie de la Reina en sólo tres juegos.

Mientras el directivo establece las bases de un plan a futuro, el dominicano Robinson Canó y el capitán Juan Carlos Gamboa repiten ante cada pregunta la palabra bicampeonato, la más recurrente desde el arranque de la pretemporada del equipo. La manera en que la directiva está estructurando la plantilla es increíble , asegura el ex ligamayorista, quien volverá a jugar este año con el México, pese a haber recibido ofertas del extranjero. Era jugar en Asia o estar aquí, y decidí quedarme. Me enamoré de la organización. Lo primero que me dijeron cuando llegué fue que aquí la mentalidad es ganar, ese es el sello de Diablos .

El vicepresidente Del Valle interrumpe a Canó para exponer en este punto la internacionalización de la que hablaba antes. Robinson tuvo más opciones en diferentes partes del mundo, además de Diablos. ¿Por qué regresó? Porque este equipo se puso hoy un nivel internacional, Diablos ya es internacional , apunta y produce un gesto afirmativo en el rostro del dominicano.

Los Pingos jugarán 14 duelos de preparación antes del comienzo de la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol. Del 8 al 13 de abril, en el Diamante de Fuego, disputarán la segunda edición de la Baseball Champions League Americas, donde enfrentarán a los principales monarcas de Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Curazao y Nicaragua.