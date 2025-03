R

ené Freire (Ciudad de México, 1952) es un hombre profundamente solitario que navega por el mar de la creatividad guiado por la brújula de la intuición. Aprendió del error, que es como realmente duele aprender, y del acierto, que lo ha guiado a lo largo de los años para convertirlo en pintor.

Creció en un entorno marcado por la adversidad; su padre, Jaime Freire, falleció cuando René tenía apenas 3 años de edad, dejando a su madre, Luz María Enciso, la crianza de tres hijos.

A pesar de las dificultades, se desarrolló en un hogar lleno de amor y dedicación en la colonia Condesa. La tiendita de su madre fue un lugar de refugio y abastecimiento.

A los 8 años, René Freire recibió sus primeros botes de pintura Vinci, lo que marcó el comienzo de una apasionada relación con la pintura. Durante su infancia, lo que más le gustaba era pintar sus cochecitos de plástico rellenos de plastilina. En la calle, dibujaba carreteras, jugando con sus fantasías y creaciones.

René Freire no se rinde, sigue aprendiendo y creciendo como pintor abstracto. Explora su propia verdad, encaminado por sus emociones y primeros impulsos. Aunque estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, René no siguió un camino convencional. No terminó la carrera en ninguna de las dos instituciones, pero esto no impidió que desarrollara su propio estilo y enfoque artístico. No es un pintor teórico, sino un artista que se deja llevar por su intuición.

La relación con el arte no es dócil, es una carrera de largo aliento y cada pincelada es un paso firme que hace que valga la pena seguir. Considera que la autocrítica es fundamental, es el reflejo de la verdad, de debilidades y fortalezas. Sin esta mirada crítica no se puede mejorar ni triunfar.