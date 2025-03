Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Martes 25 de marzo de 2025, p. 7

A cinco semanas de que el pleno dela Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un plazo de 24 horas a los jueces de distrito para revocar los amparos contra la reforma judicial, los impartidores de justicia no han sido notificados.

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso, informó que a pesar de que el fallo de la Corte determinó que las suspensiones de los jueces de amparo estuvieron mal concebidas por versar sobre materia electoral y debían ser revocadas, la SCJN no ha enviado las notificaciones a los juzgadores, por lo que el plazo de 24 horas no ha podido aplicarse.

Soto Fregoso lamentó que el máximo tribunal no haya elaborado los engroses correspondientes para enviar lo antes posible las notificaciones a los jueces y aplicar el plazo de 24 horas, lo cual retrasa las sentencias que fueron aprobadas por un órgano colegiado, que además ya decidió disminuir las sesiones del pleno antes de concluir sus cargos.