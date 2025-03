Del 29 al 31 de mayo, el proceso estará en una etapa de reflexión en la cual las candidaturas no pueden difundir propaganda, resultados de encuestas o sondeos de opinión para que la ciudadanía razone su voto.

Soto Fregoso comentó que no puede señalar si las limitaciones que se les impusieron a los candidatos para hacer campaña son restrictivas, ya que “son las cualidades y las condiciones de este proceso electoral. Yo no me atrevería a pronunciar si es restrictivo o no; me parece que dada la particularidad de la elección, que tiene que ver con personas juzgadoras, el diseño es éste y podrá haber quien lo considere restrictivo, pero podrá también haber quien lo considere justo porque no van a utilizar recursos públicos, solamente privados y con un tope. Entonces es ad hoc al diseño especial y novedoso de este proceso electoral”.

Después de que concluya esta elección judicial tendrán que hacer una valoración si fue positiva o no esta forma de campaña, a fin de hacer ajustes al modelo, por lo que en este momento no se pronunciará sobre el particular.

Con menos fe

Respecto al ofrecimiento que hizo la Iglesia católica a los aspirantes para usar sus plataformas digitales y el semanario Desde la Fe, que publica cada domingo, para promover sus candidaturas, Soto Fregoso dijo que es una acción impugnable.